В Русском музее и Эрмитаже выстроились "праздничные" очереди

Петербургские музеи штурмуют туристы и местные жители.

В пятницу, 3 января, очевидцы в соцсетях рассказали об очередях в петербургских музеях. Сотни людей пошли "штурмовать" главные городские точки притяжения – Эрмитаж, Русский музей и ЦВЗ "Манеж", где сейчас проходит выставка советских художников Александра Дейнеки и Александра Самохвалова.

Пользователи рассказывают, как они проводят в очередях по несколько часов.

В пресс-службе Эрмитажа напомнили петербуржцам и гостям города, что на сайте теперь можно в онлайн-режиме следить за очередью в музей.

Ранее Россельхознадзор напомнил туристам о лимитах на ввоз подкарантинной продукции.

Фото: Евгения Ореханова / "ВКонтакте"