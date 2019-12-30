Россельхознадзор напомнил о лимитах на ввоз подкарантинной продукции

В ведомстве также подвели итоги последнего месяца года.

Представители регионального управления Россельхознадзора сообщили горожанам об имеющихся лимитах на ввоз подкарантинной продукции. За минувший год туристы попытались более 110 раз привезти в ручной клади большое количество несертифицированной продукции растительного происхождения.

На территорию РФ без документов можно ввозить не более 5 кг подобных грузов, к числу которых относится относятся фрукты, саженцы, картофель, почва и многое другое. Нарушителей лимита ждет административное наказание.

За декабрь 2019 года в региональном управлении Россельхознадзора изъяли почти более 900 кг продуктов, привезенных россиянами из-за рубежа. Забирали продукцию на границах РФ и Финляндии, РФ и Эстонии, а также в аэропорту "Пулково".

Все перечисленное было отправлено на уничтожение.

Ранее мы сообщали о том, что Россельхознадзор временно запретил ввоз цитрусовых из Китая.

Фото: ursn.spb.ru