В Румынии пять человек погибли в ДТП

Водитель цистерны с цементом уснул за рулем и выехал на встречную полосу.

В Румынии пять человек погибли в результате ДТП. Об этом сообщил журналистам представитель полиции уезда Сучава Ионуц Епуряну.

Водитель цистерны с цементом уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем, внутри которого находились пять человек. Водитель машины и четыре пассажира погибли на месте. Среди погибших двое детей. Епуряну отметил, что виновник аварии получил легкие травмы и был доставлен в больницу.

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Видео: glasulsucevei.ro