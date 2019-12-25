В Рождествено обновили отливку руки Петра Великого

Чугунная табличка была сильно повреждена коррозийными отложениями и слоями известкового раствора. Перед реставраторами стояла задача раскрыть и очистить оттиск.

Специалисты Международного центра реставрации в Рождествено завершили работу над отливкой руки Петра Великого, принадлежащей Музею-усадьбе П. Е. Щербова. Экспонат был приведён в стабильное и пригодное для экспозиции состояние.

Эта уникальная находка была сделана учеником третьей школы Александром Лаврентьевым. Он обнаружил отливку под домом №2 на улице Леонова в Гатчине и передал её музею в 1969 году.

Чугунная табличка была сильно повреждена коррозийными отложениями и слоями известкового раствора. Перед реставраторами стояла задача раскрыть и очистить оттиск, сообщили в пресс-службе Центра в Рождествено.

Для достижения цели специалисты использовали комбинацию методов: чередование электролитической обработки поверхности с механическим удалением размягчённых слоёв вручную. После этого они провели антикоррозионную обработку и консервацию поверхности. В результате отливка руки Петра Великого была восстановлена и теперь находится в состоянии, пригодном для демонстрации. Надпись на обратной стороне таблички стала чёткой.

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Фото: Музей-усадьба П.Е. Щербова