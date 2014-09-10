Канатный цех на Васильевском острове включили в "Белую книгу" Петербурга

Это признание высокого уровня реставрации и актуальности памятника.

Всемирный клуб петербуржцев внес знаменитый памятник конструктивизма в "Белую книгу" Петербурга и наградил его знаком отличия в номинации "Реставрация архитектурных памятников".

25 декабря в торжественной атмосфере Мариинского дворца Михаил Пиотровский, глава Всемирного клуба петербуржцев, вручил почетный диплом холдингу Setl Group за восстановление памятника.

Канатный цех с водонапорной башней завода "Красный гвоздильщик" на 25-й линии Васильевского острова был создан в 1931 году по проекту известного архитектора Якова Чернихова. Знаменитый во всем мире памятник конструктивизма серьезно пострадал во время Великой Отечественной войны.

В 1951 году к нему добавили боковые фасады и закрыли большую часть оконных проемов на фасаде, выходящем на Масляный канал. Деревянные конструкции крыши заменили на металлические. Только фасад на 25-й линии и водонапорная башня сохранили свой первоначальный вид. К моменту закрытия завода в 2007 году архитектурный шедевр оказался практически разрушен.

Осенью члены клуба – знаменитые и уважаемые художники, архитекторы, преподаватели, искусствоведы, дизайнеры – осмотрели восстановленный объект культурного наследия. Представители Setl Group поделились опытом реставрации и адаптации здания под современные нужды, рассказывая о сложных аспектах работы с аварийным строением, которое долгие годы подвергалось воздействию погодных факторов и разрушения.

Комитет посетил и главное украшение памятника – водонапорную башню высотой 30 метров, которая напоминает гигантский гвоздь. Эксперты единогласным решением проголосовали за включение объекта в "Белую книгу" Петербурга. Это признание высокого уровня реставрации и актуальности памятника.

Фото: ООО "Сэтл Групп"