В Ростуризме надеются на открытие туристического сезона с 1 июля. Заявление сделала глава ведомства Зарина Догузова.
По её словам, Ростуризм рассчитывает на то, что граждане смогут свободно передвигаться по стране — при этом соблюдая все санитарно-эпидемиологические нормы и правила безопасности.
Мы понимаем, что июнь уйдет на мягкий старт и подготовку.
Зарина Догузова, глава Ростуризма
Она подчеркнула, что всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе. При этом Ростуризм постарается сделать всё возможное для возобновления туристических поездок с 1 июля.
Отметим, что с 1 июня начали открываться гостиницы в регионах, где для этого сложилась соответствующая эпидемиологическая обстановка.
Ранее Мишустин назвал туризм одной из самых пострадавших отраслей.
Видео: government.ru
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