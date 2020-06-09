Всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе.

В Ростуризме надеются на открытие туристического сезона с 1 июля. Заявление сделала глава ведомства Зарина Догузова.

По её словам, Ростуризм рассчитывает на то, что граждане смогут свободно передвигаться по стране — при этом соблюдая все санитарно-эпидемиологические нормы и правила безопасности.

Мы понимаем, что июнь уйдет на мягкий старт и подготовку. Зарина Догузова, глава Ростуризма

Она подчеркнула, что всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе. При этом Ростуризм постарается сделать всё возможное для возобновления туристических поездок с 1 июля.

Отметим, что с 1 июня начали открываться гостиницы в регионах, где для этого сложилась соответствующая эпидемиологическая обстановка.

Ранее Мишустин назвал туризм одной из самых пострадавших отраслей.

Видео: government.ru