В Ростуризме допустили увеличение максимального кешбэка за путешествия на Дальний Восток

Зарина Догузова раскрыла планы по увеличению кэшбека для ДФО.

Максимальный кешбэк для путешествий на Дальний Восток при бронировании напрямую в гостинице следует увеличить с 20% до 40% от общей стоимости бронирования. Соответствующей инициативой в рамках экспертной сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов", проводимой на Восточном экономическом форуме, поделилась глава Ростуризма Зарина Догузова. Чиновница уточнила, что туров с кэшбеком в период с 25 августа реализовано на сумму около 7 миллиардов рублей. При этом возврат денежных средств составил порядка 1,5 миллиарда рублей. Она добавила,что по ДФО уровень увеличенного кэшбека составляет незначительный процент нв текущий момент.

Мы предварительно проанализировали… нам, видимо, нужно будет все же не до 40 тыс. рублей увеличивать предельный кешбэк, а до 40%. Это нам позволит увеличить средний возврат, который сегодня не вырос. Зарина Догузова, глава Ростуризма

Догузова отметила, что туров с кэшбэком с 25 августа продано почти на 7 млрд рублей, возврат средств составил около 1,5 млрд рублей.

Мишустин поручит изучить вопрос упрощения получения туристами водительских прав на снего- и вездеходы.

Фото и видео: Восточный экономический форум