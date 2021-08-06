Жертвами трагедии стали четыре человека.

В Ростовской области произошло ДТП с участием девяти автомобилей. Об этом рассказали представители пресс-службы ГУ МЧС по региону. Днем 6 августа на участке трассы М-4 "Дон" в Аксайском районе погибли три человека. Транспортные средства столкнулись на 1 070 километре дороги. В аварии пострадали два грузовика и семь легковушек.

В результате ДТП погибли три человека, в том числе двое детей, еще четыре человека госпитализированы. пресс-служба ГУ МЧС

Позже от экстренных ведомств поступили данные о гибели еще одного пострадавшего. Таким образом количество жертв возросло до четырех человек. В списке - ребенок, которому еще не исполнился год. Для ликвидации последствий ДТП правоохранительные органы привлекли 13 человек личного состава и три единицы специальной техники.

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Бурятии выросло до 25.

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