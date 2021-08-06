Число пострадавших в ДТП с автобусом в Бурятии выросло до 25 человек. Об этом рассказали представители пресс-службы регионального агентства по ГО и ЧС. Известно, что в Прибайкальском районе с трассы съехало транспортное средство. Инцидент зафиксирован в районе перевала Пыхта. Ранее в СМИ заявили о том, что ранено только 14 пассажиров.
В настоящее время экстренные ведомства уточнили, что автобус перевернулся. Все пострадавшие госпитализированы в клиническую больницу, а также госпиталь скорой помощи. По предварительным сведениям, водитель автобуса не справился с управлением. Он перевозил студентов местного вуза.
На Колтушском шоссе водитель тягача сбил детей 2 и 8 лет.
Видео: YouTube / Baikal Daily
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