Водитель перевозил студентов одного из местных вузов.

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Бурятии выросло до 25 человек. Об этом рассказали представители пресс-службы регионального агентства по ГО и ЧС. Известно, что в Прибайкальском районе с трассы съехало транспортное средство. Инцидент зафиксирован в районе перевала Пыхта. Ранее в СМИ заявили о том, что ранено только 14 пассажиров.

В настоящее время экстренные ведомства уточнили, что автобус перевернулся. Все пострадавшие госпитализированы в клиническую больницу, а также госпиталь скорой помощи. По предварительным сведениям, водитель автобуса не справился с управлением. Он перевозил студентов местного вуза.

На Колтушском шоссе водитель тягача сбил детей 2 и 8 лет.

Видео: YouTube / Baikal Daily