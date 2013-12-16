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На Колтушском шоссе водитель тягача сбил детей 2 и 8 лет
Сегодня, 9:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Колтушском шоссе водитель тягача сбил детей 2 и 8 лет

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Детей доставили в больницу, как они оказались на дороге, предстоит выяснить.

Тяжёлое ДТП произошло поздним вечером 5 августа во Всеволожском районе Ленобласти.

По данным Piter.TV, около 22:25 на 3-м километре дороги Санкт-Петербург – Колтуши 52-летний мужчина на тягаче Volvo с прицепом сбил двух детей вне зоны пешеходного перехода.

Это оказались брат и сестра, девочке 8 лет, ее брату сегодня исполнилось два года. Детей доставили в больницу, как они оказались на дороге, предстоит выяснить.

Утреннее ДТП у площади Победы спровоцировало пробку. Сильных повреждений автомобили не получили, но они перекрыли три полосы движения.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, колтушское шоссе
Категории: Новости Ленинградской области, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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