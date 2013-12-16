На Колтушском шоссе водитель тягача сбил детей 2 и 8 лет

Детей доставили в больницу, как они оказались на дороге, предстоит выяснить.

Тяжёлое ДТП произошло поздним вечером 5 августа во Всеволожском районе Ленобласти.

По данным Piter.TV, около 22:25 на 3-м километре дороги Санкт-Петербург – Колтуши 52-летний мужчина на тягаче Volvo с прицепом сбил двух детей вне зоны пешеходного перехода.

Это оказались брат и сестра, девочке 8 лет, ее брату сегодня исполнилось два года. Детей доставили в больницу, как они оказались на дороге, предстоит выяснить.

Утреннее ДТП у площади Победы спровоцировало пробку. Сильных повреждений автомобили не получили, но они перекрыли три полосы движения.

Фото: Piter.tv