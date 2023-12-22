В результате инцидента пострадали два человека.

В Ростовской области произошел пожар на заводе по производству полиэфирного волокна. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел утром 17 января в поселке Гидропривод в городе Шахты. Поступило сообщение о возгорании на территории завода "Авангард", где производят наполнители для матрасов и подушек.

Общая площадь возгорания составила 360 квадратных метров. В результате инцидента пострадали два человека. В тушении огня участвовали 58 специалистов и 17 единиц техники. Спустя время пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Омской области три пенсионера погибли при пожаре.

Видео: Telegram / РИА Новости