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В Ростовской области произошел пожар на заводе по производству полиэфирного волокна

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В результате инцидента пострадали два человека.

В Ростовской области произошел пожар на заводе по производству полиэфирного волокна. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел утром 17 января в поселке Гидропривод в городе Шахты. Поступило сообщение о возгорании на территории завода "Авангард", где производят наполнители для матрасов и подушек.

Общая площадь возгорания составила 360 квадратных метров. В результате инцидента пострадали два человека. В тушении огня участвовали 58 специалистов и 17 единиц техники. Спустя время пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Омской области три пенсионера погибли при пожаре.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: завод, пожар, ростовская область, шахты
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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