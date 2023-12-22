В Омской области три пенсионера погибли при пожаре

Возгорание могло произойти из-за неисправности печи отопления.

Три пожилых человека погибли во время пожара, произошедшем в частном доме в Омской области. Возгорание началось в ночь на 17 января в здании, расположенном на улице 1 Мая в поселке Крутинка. Соответствующее заявление сделали сотрудники региональной пресс-службы экстренного ведомства. Специалисты нашли на месте трагедии тела 68-летнего мужчины, его 69-летней супруги и 73-летнего шурина.

Граждане к административной ответственности не привлекались, на учётах в ОМВД России по Крутинскому району не состояли, спиртным не злоупотребляли, характеризовались с положительной стороны. пресс-служба ГУ МЧС РФ

В настоящее время причина пожара все еще устанавливается, однако, по предварительной версии, возгорание могло произойти из-за неисправности печи отопления, размещенной в пристройке дома. Известно, что недавно один из погибших поменял старую печь на металлическую. В надзорном ведомстве возбудили уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Омской области