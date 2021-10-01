Местный житель хранил дома два карабине и более 100 патронов.

В Ростовской области полиция изъяла из незаконного оборота огнестрельное оружие. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что операция проводилась сотрудниками транспортного управления по региону. При проведении обысков у 67-летнего местного жителя были найдены два карабина, 50 составных частей для сборки вооружения, свыше сотни патронов с различными калибрами. Экспертиза установила, что находки представляли из себя готовые к выстрелам боеприпасы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ. Мужчину обвиняют за нелегальную покупку, хранение, передачу, сбыте и транспортировке оружия, его частей и боеприпасов. По данному преступлению предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Бывшего оперативника отправили под стражу после масштабных обысков в Петербурге.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

