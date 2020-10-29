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Бывшего оперативника отправили под стражу после масштабных обысков в Петербурге
Сегодня, 10:25
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Бывшего оперативника отправили под стражу после масштабных обысков в Петербурге

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Вместе с ним под стражу заключили еще одного фигуранта.

Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и создании преступного сообщества. Об этом накануне сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ранее в рамках расследования этого дела в городе провели 50 обысков. 

Суд заключил под стражу Максима Сидорова и Сергея Кукушкина. В прошлом Сидоров работал в ГУ МВД. Мужчины подозреваются в организации преступного сообщества и уклонении от уплаты налогов сразу же по семи эпизодам.

Фигуранты дела возражали против ареста. Обвинение им пока не предъявляли.

Мужчины пробудут под стражей до 28-го ноября 2021-го года. 

Напомним, в Петербурге 29 сентября прошли масштабные обыски у бизнесменов. По данным следователей, предприниматели создали у себя в фирмах несуществующий НДС и не предъявляли его к выплате, зафиксировав у себя переплату налога. Обвиняемые выдвинули на рынок предложение, а десятки городских компаний приняли его. В итоге одни выписывали "нарисованные" счет-фактуры, а другие не платили НДС, вычитая его якобы из переплаченного.

Фото: Piter.TV

Теги: обыски, уплата налогов
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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