В Петербурге 29 сентября проходят масштабные обыски у бизнесменов

Проводятся около 50 обысков в офисах и квартирах.

По информации "Фонтанки", с утра 29 сентября сотрудники ФСБ и МВД начали проведение около 50 обысков в квартирах и офисах петербургских бизнесменов. Мероприятия связаны с ранее возбужденными 10 уголовными делами по статье 199 УК – "Уклонение от уплаты налогов", которые объединены в одно по статье 210 УК – "Организация преступного сообщества".

Правоохранителями исследуется, как группа петербургских бизнесменов несколько лет назад аккумулировала в своих фирмах несуществующий НДС и не предъявляла его к выплате (иначе просто вызвала бы на себя налоговую проверку). Так бизнесмены зафиксировали у себя переплату налога. По данным следователей, бизнесмены выдвинули на рынок предложение, а десятки городских компаний его приняли. Одни выписывали "нарисованные" счет-фактуры, например на выполнение работ на 100 млн при 20 млн НДС, а фигуранты не платили НДС, а вычитали его из якобы переплаченного.

В отношении клиентов возбудили дела по неуплате налогов, а по организаторам – преступное сообщество.

В июле в Петербурге полицейские раскрыли мошенничество в сфере недвижимости.

Фото: Piter.tv