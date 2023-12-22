Общий ущерб составил около 1,5 миллиона рублей.

В Ростовской области полицейские выявили криминальную схему обмана граждан. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники от имени работников коммунальных служб сообщали жильцам о необходимости проверки электрооборудования и состояния стеклопакетов, где они якобы обнаружили ряд неисправностей и предлагали провести ремонтные работы. Мошенники заключали с потерпевшими фиктивные договоры об оказании услуг по завышенным ценам, но в результате только заменили исправное оборудование.

Общий ущерб составил около 1,5 миллиона рублей. Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области задержали шестерых подозреваемых в мошенничестве. В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, а также другие предметы и документы. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА