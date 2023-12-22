Волк: в Подмосковье задержаны грабители ювелирного магазина

Сотрудники МВД раскрыли преступление, совершенное в Фрязино.

Российские правоохранительные органы совместно с Росгвардией задержали двух подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в городе Фрязино Московской области. Согласно информации о официального представителя МВД РФ Ирины Волк, фигурантами расследования стали ранее судимые иностранцы, прибывшие в страну из одного из государств Закавказья. Оперативники установили, что злоумышленники в черных масках и солнцезащитных очках вышли из автомобиля и направились к торговой точке, расположенной на проспекте Мира. Двое мужчин вошли в помещение. Один из них остался возле входной двери, другой направился к прилавку, где разбил несколько витрин и высыпал драгоценности в свой рюкзак.

Затем грабители скрылись. Всего им удалось похитить 155 ювелирных изделий. пресс-служба МВД РФ

По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье 161 УК РФ. Полиция оперативно установила местонахождение подозреваемых. Они находились по адресам проживания в Люберцах и Фрязино. В квартире одного из задержанных полицией обнаружены бирки от ювелирных изделий. Ведется розыск остальных пропавших предметов. Фигуранты расследования отправлены под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа