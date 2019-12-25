Временная мера призвана бороться с "закладчиками" наркотиков на территории учебного заведения.

В Ростовской области огородили школу колючей проволокой. Соответствующее видео стало распространяться по социальным сетям региона. Очевидцы объяснили, что колючая проволока размещена на части забора учебного заведения под номером три в городе Азове. По информации от руководства учебного учреждения, это сделано в целях обеспечения безопасности детей. Таким образом школа решила избавить территорию от возможных "закладок" наркотических веществ. С таким комментарием перед журналистами "РИА Новостей" выступила начальник управления образования города Елена Мирошниченко.

Школа у нас на капитальный ремонт уходит в 2021 году. Там все будет по-другому: и высота забора будет выше, и не будет доступа туда Елена Мирошниченко, начальник управления образования города Азова

Чиновница заметила, что колючая проволока на заборе является временной мерой решения проблемы. Она отметила, что учреждение имеет камеры видеонаблюдения. Однако техника не охватывает единственный участок. Бдительные граждане заявили руководству школы, что на территорию часто проникают посторонние личности.

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