На данный момент подтверждена смерть 11 человек.

В Ростовской области объявили траур по погибшим в коллекторе рабочим. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал глава региона Василий Голубев. По информации от чиновника, 22-го мая (в субботу) жители будут чтить память сотрудников очистных сооружений, умерших во время выполнения своих профессиональных обязанностей 21 мая. Семьи пострадавших получат от властей компенсацию от 200 до 400 тысяч рублей.

Завтра в Ростовской области объявлен день траура, все семьи погибших получат по одному миллиону рублей. Василий Голубев, губернатор Ростовской области

Напомним, что трагедия произошла в в селе Дмитриадовка. Погибшими признаны 11 человек. Остальные пострадавшие находятся в больнице. Большинство из них лежит в реанимационном отделении. Следственный комитет Возбудил уголовное дело по статье за нарушение требований безопасности, повлекшем за собой смерть по неосторожности двух и более лиц.

Прокуратура проверяет видео, на котором школьник в Таганроге угрожал учителю расправой.

Фото: Telegram/Mash