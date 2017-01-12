Прокуратура проверяет видео, на котором школьник в Таганроге угрожал учителю расправой

Ребенок сказал педагогу,что изнасилует ее.

Прокуратура по Ростовской области проверяет видео, на котором школьник в Таганроге угрожал учителю расправой. В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что ранее в социальных сетях распространилось видео с мальчиком, который подошел к педагогу с угрозами. Ученик вел себя дерзко, хамил женщине и заявлял, что изнасилует его, используя нецензурную лексику.

Прокуратура организовала проверку после обнаружения в сети видео, где школьник угрожал учителю и обещал расправу. пресс-служба прокуратуры по региону

Представители закона проверяют семью мальчика на предмет выполнения воспитательной функции родителями. Мать ребенка, ставшего "Героем ролика" уверена, что в поведении сына виновата учительница. За последние три года педагог якобы не смог заработать перед школьниками авторитет. Местная жительница уточнила, что их семья является благополучной, а школа никогда не жаловалась на ее ребенка.

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Видео: Telegram / ФедералПресс