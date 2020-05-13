В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев в личном обращении через собственный аккаунт в Instagram. Чиновник пояснил порядок снятия мер, введенных из-за пандемии коронавируса.
С пятницы в регионе вновь заработают ярмарки продовольственных товаров, а в МФЦ начнут оказывать государственные и муниципальные услуги по предварительной записи
прокомментировал глава Ростовской области
В регионе смогут работать торговые предприятия, занимающиеся непродовольственными товарами. Руководству придется выполнить обязательный перечень санитарных предписаний для того, чтобы возобновить работу. Чиновник рассказал, что бани, солярии и фитнес-залы останутся закрытыми. Местным жителям разрешат заниматься спортом на улице с 15 мая. Однако делать это нужно будет в группах, в которых не более двух человек, а также с соблюдением социальной дистанции.
Чиновник заметил, что медицинские бригады будут выезжать в отдаленные населенные пункты для того, чтобы диспансерно наблюдать за пациентами.
Губернатор Ростовской области отменил спецпропуска в период выходных.
Видео: Instagram / golubev.v.u
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