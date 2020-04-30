Губернатор Ростовской области отменил спецпропуска в период выходных

Но кто-то всё же сможет работать.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отменил спецпропуска в период выходных. Они будут не действовать в период с 1 по 11 мая.

Теперь пропуска, которые давали право добираться на работу, будут считаться недействительными. Исключения сделают лишь для тех, кто работает в непрерывных организациях — больницах, аптеках, продуктовых магазинах, предприятиях, которые занимаются продажей товаров первой необходимости. Продлят пропуска сотрудникам муниципальных и государственных учреждений, волонтёрам и работникам организаций, которые выполняют неотложные работы.

Голубев подчеркнул, что до конца рабочего дня 30 апреля работающим предприятиям и правоохранительным органам нужно скорректировать план работы.

Ранее число умерших пациентов с коронавирусом в России превысило тысячу.

Видео: Instagram / golubev.v.u