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В Ростовской области из-за лесного пожара перекрыли трассу
Сегодня, 16:30
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MShaffter

В Ростовской области из-за лесного пожара перекрыли трассу

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В Цимлянском районе лесной пожар охватил 280 га.

В Ростовской области в Цимлянском районе перекрыли трассу из-за ландшафтного пожара.

Самая сложная обстановка из-за ландшафтных пожаров в Ростовской области сложилась в Цимлянском районе. Там площадь пожара около 280 га. Из-за задымления и скопления спецтехники перекрыто 7 километров трассы Шахты – Цимлянск – Суровикино.

Участок дороги с 135 по 142 километры полностью стоит в дымовой завесе. Водителям предлагают пути в объезд опасной зоны.

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Фото:ВК, Найдись | Волгодонск

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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