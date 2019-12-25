В Ростовской области из-за лесного пожара перекрыли трассу

В Цимлянском районе лесной пожар охватил 280 га.

В Ростовской области в Цимлянском районе перекрыли трассу из-за ландшафтного пожара.

Самая сложная обстановка из-за ландшафтных пожаров в Ростовской области сложилась в Цимлянском районе. Там площадь пожара около 280 га. Из-за задымления и скопления спецтехники перекрыто 7 километров трассы Шахты – Цимлянск – Суровикино.

Участок дороги с 135 по 142 километры полностью стоит в дымовой завесе. Водителям предлагают пути в объезд опасной зоны.

Ранее:Более 20 жилых домов сгорели из-за природных пожаров под Воронежем

Фото:ВК, Найдись | Волгодонск