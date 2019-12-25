Тушение пламени продолжается в нескольких районах области.

Более 20 жилых домов сгорели из-за природных пожаров под Воронежем. Об этом заявили представители пресс-службы ГУ МЧС по региону. По данным спасателей, в Павловском районе области уничтожено около 50 строений. Там зафиксировано горение сухой растительности, а также лесной подстилки. Пострадала территория в 35 га. Информации о человеческих жертвах нет.

В результате огнем уничтожено, предварительно 50 строений (21 жилой, два нежилых дома и 27 построек) на общей площади 3500 квадратных метров пресс-служба ГУ МЧС

К 1 октября пожарные ликвидировали огонь, распространившийся ранее в Острогожском, Рамоновском и Ольховатском районах Воронежской области. Спасатели продолжают работу в Павловском и Ленинском районах. В Лискинском районе горит сухая растительность на площади 30 гектар.

Для помощи в ликвидации последствий пожаров в регион направлены Ил-76 и Бе-200 МЧС РФ, а также группировка из 134 человек и 32 единиц спецтехники из шести объектов Центрального федерального округа (Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областей).

Лесной пожар в Калифорнии стал вторым по масштабам за всю историю.

Фото: Piter.tv