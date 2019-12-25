  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом
Сегодня, 9:34
146
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом

0 0

Водитель грузовика мог ехать пьяным.

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с фурой и пассажирским микроавтобусом. Об этом рассказали региональные представители пресс-службы ГИБДД. Известно, что дорожная авария зафиксирована на территории Новошахтинска, между поселками Красный и Самбек. 

Двое пассажиров микроавтобуса от полученных травм скончались на месте. На данный момент имеются сведения еще о трех пострадавших, находившихся в салоне микроавтобуса.

пресс-служба ГИБДД по региону

Согласно предварительным сведениям от правоохранительных органов, водитель большегрузного транспорта Volvo находился за рулем в нетрезвом состоянии. Он не справился с управлением и допустил удар о частный микроавтобус, в котором находилось 17 человек. Все пострадавшие сейчас госпитализированы. Их состояние уточняется.

В подъезде на улице Тамбасова из-за бычка сгорела детская коляска.

Фото: Piter.tv

Теги: гибдд, микроавтобус, ростовская область, фура
Категории: Новости России, ДТП, Тема дня, Лента новостей, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии