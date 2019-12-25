В Ростовской области два человека погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом

Водитель грузовика мог ехать пьяным.

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с фурой и пассажирским микроавтобусом. Об этом рассказали региональные представители пресс-службы ГИБДД. Известно, что дорожная авария зафиксирована на территории Новошахтинска, между поселками Красный и Самбек.

Двое пассажиров микроавтобуса от полученных травм скончались на месте. На данный момент имеются сведения еще о трех пострадавших, находившихся в салоне микроавтобуса. пресс-служба ГИБДД по региону

Согласно предварительным сведениям от правоохранительных органов, водитель большегрузного транспорта Volvo находился за рулем в нетрезвом состоянии. Он не справился с управлением и допустил удар о частный микроавтобус, в котором находилось 17 человек. Все пострадавшие сейчас госпитализированы. Их состояние уточняется.

В подъезде на улице Тамбасова из-за бычка сгорела детская коляска.

Фото: Piter.tv