В Ростове анонсировали снятие ограничительных мер

Предприниматели должны будут выполнять при работе требования Роспотребнадзора.

В Ростове-на-Дону анонсировали снятие ограничительных мер. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В сообщении указано, что возобновить работу в скором времени смогут ателье, парикмахерские, салоны красоты, стоматологии и автомобильные сервисы. Подчёркивается, что это станет возможным только при условии, если эпидемиологическая ситуация в городе продолжит улучшаться.

В мэрии рассказали, что предприниматели, которые работают в данных сферах, должны заполнить декларацию, где укажут готовность выполнять при работе требования Роспотребнадзора. Это, например, постоянное использование дезинфицирующих средств или требование справки о состоянии здоровья от работника.

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