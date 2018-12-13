СМИ: В Ростове задержан заместитель губернатора области

сообщается, Сергей Сидаш задержан по уголовному делу экс министра строительства Ростовской области, по факту "превышение служебных полномочий" во время строительства стадиона "Ростов-Арена".

В Ростовской области задержан заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш.

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что в Ростовской области задержан замгубенатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергей Сидаш. Он задержан в рамках уголовного дела экс министра строительства области, который находится под арестом до 28 мая. Сергей Сидаш подозревается в "превышении должностных полномочий" во время строительства стадиона к ЧМ 2018 "Ростов Арена".

Во время строительства стадиона и его благоустройства крупнозернистый песок заменен был на мелкий, что нанесло ущерб бюджету Ростовской области на 223 млн рублей. Сообщается, что дома и на рабочем месте Сидаша прошли обыски. Телеграмм - канал HUE опубликовал видео с фото, что было обнаружено при обысках. Это дорогие автомобили, картины, коллекция дорогих часов, драгоценности и другие предметы роскоши.

Ранее на Piter.TV опубликовано видео обысков и задержаний в 7 регионах в "липовых" клиниках, которые мошенническим образом обогатились за счет обмана пенсионеров на 1 миллиард рублей.

Видео: HUE