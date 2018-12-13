МВД разоблачило сеть клиник обманувших пенсионеров на миллиард рублей

МВД опубликовало видео из клиник с лжеврачами.

Лжеврачи в 7 регионах России обманули 11 тысяч пенсионеров на 1 миллиард рублей.

Полиция совместно с бойцами Росгвардии разоблачили крупную мошенническую сеть "липовых" медицинских клиник в 7 регионах РФ. Мошенники действовали в Москве, Петербурге, Чувашии, Ярославской, Владимирской, Калужской и Рязанских областях. Руковдил организацией ранее судимый гражданин зарубежной страны.

Работники клиник не имели медицинского образования. Они заманивали пенсионеров воспользоваться услугами клиник, ставили им "липовые" диагнозы, которые требовали незамедлительного и дорогостоящего лечения. Таким образом, было обмануто около 11 000 тысяч пенсионеров на миллиард рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Задержано 25 сотрудников клиник.

Видео и фото: МВД РФ