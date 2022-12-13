В Ростове-на-Дону за госизмену задержали конструктора предприятия ОПК

В отношении мужчины ведется уголовное дело.

Сотрудники ФСБ России задержали в городе Ростове-на-Дону инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса, который передавал украинской военной разведке сведения о расположении предприятий ОПК, средств противовоздушной обороны и личного состава Вооруженных сил России. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей силового ведомства. Эксперты уточнили, что противоправная деятельность подозреваемого пресечена и задокументирована. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ за государственную измену в формате шпионажа. Фамилия фигуранта расследования не раскрывается.

В период с февраля по апрель 2023 года этот гражданин России в ходе переписки в интернет-мессенджерах с сотрудником Главного управления разведки Минобороны МО Украины, выполняя его задания... ЦОС ФСБ России

В Туле на 16 лет осудили украинского агента за шпионаж.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России