В Ростове-на-Дону арестовали замкомандира подразделения нацбатальона "Айдар"

Решением суда он арестован до 16 июля.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал замкомандира подразделения украинского нацбатальона "Айдар" Дениса Мурыгу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мурыгу подозревают в подрыве моста в ЛНР в марте 2015 года. В результате этого погибли часовые народной милиции республики. Решением суда Мурыга арестован на один месяц и 30 суток, до 16 июля.

Мужчина является уроженцем Алушты. Он присоединился к батальону "Айдар" в 2015 году.

Ранее Пушилин заявил, что в плен сдались уже больше половины украинских боевиков с "Азовстали"

Видео: Telegram / РИА Новости