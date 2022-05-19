В Ростове-на-Дону арестовали замкомандира подразделения нацбатальона "Айдар"

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал замкомандира подразделения украинского нацбатальона "Айдар" Дениса Мурыгу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Мурыгу подозревают в подрыве моста в ЛНР в марте 2015 года. В результате этого погибли часовые народной милиции республики. Решением суда Мурыга арестован на один месяц и 30 суток, до 16 июля.
Мужчина является уроженцем Алушты. Он присоединился к батальону "Айдар" в 2015 году.
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Видео: Telegram / РИА Новости
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