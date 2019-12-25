В Ростове мужчина выпал из салона автобуса и попал под колеса

С травмами различной тяжести мужчина госпитализирован в больницу.

В Ростове мужчина угодил под колеса автобуса, на котором ехал.

Авария произошла накануне, 5 октября, в районе обеда в центре Ростова-на-Дону. Автобус ЛИАЗ закрыл двери и начал движение от остановки по маршруту. Один из пассажиров, вероятно, не успев выйти, решил разжать двери автобуса и выпрыгнуть.

Мужчина не удержался и упал на проезжую часть под колеса этого же автобуса. С травмами различной тяжести пассажира госпитализировали в больницу.

Ранее:Под Курском в ДТП пострадали 5 человек

Фото:pixabay