У пострадавшего раздроблены кости черепа.

В Ростове мигранты напали на администратора компьютерного клуба. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел 29 октября на улице Космонавтов. Злоумышленники прибыли в клуб и вели себя вызывающе. Администратор заведения попросил их покинуть помещение, однако в ответ мигранты его побили. Спустя неделю один из них снов пришел в клуб, чтобы в очередной раз избить мужчину.

У пострадавшего раздроблены кости черепа. За его жизнь борются врачи Ход расследования взял под контроль Председатель СКР Александр Бастрыкин.

Ранее мы сообщали, что мигранты подрались из-за женщины в кафе на Достоевского.

Видео: Telegram / 112