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В Ростове мигранты напали на администратора компьютерного клуба

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У пострадавшего раздроблены кости черепа.

В Ростове мигранты напали на администратора компьютерного клуба. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел 29 октября на улице Космонавтов. Злоумышленники прибыли в клуб и вели себя вызывающе. Администратор заведения попросил их покинуть помещение, однако в ответ мигранты его побили. Спустя неделю один из них снов пришел в клуб, чтобы в очередной раз избить мужчину.

У пострадавшего раздроблены кости черепа. За его жизнь борются врачи Ход расследования взял под контроль Председатель СКР Александр Бастрыкин.

Ранее мы сообщали, что мигранты подрались из-за женщины в кафе на Достоевского.

Видео: Telegram / 112

Теги: конфликт, мигранты, нападение, ростов-на-дону
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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