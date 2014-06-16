В Ростове мигранты напали на администратора компьютерного клуба. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Инцидент произошел 29 октября на улице Космонавтов. Злоумышленники прибыли в клуб и вели себя вызывающе. Администратор заведения попросил их покинуть помещение, однако в ответ мигранты его побили. Спустя неделю один из них снов пришел в клуб, чтобы в очередной раз избить мужчину.
У пострадавшего раздроблены кости черепа. За его жизнь борются врачи Ход расследования взял под контроль Председатель СКР Александр Бастрыкин.
Ранее мы сообщали, что мигранты подрались из-за женщины в кафе на Достоевского.
Видео: Telegram / 112
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