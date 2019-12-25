В Росстате подсчитали число россиян старше 100 лет

Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на данные ведомства.

Стало известно, сколько в России к началу 2020 года проживало жителей, которым было более 100 лет. Как сообщил RT со ссылкой на данные Росстата, это число составляет 22600 человек старше векового возраста.

Отмечается, что больше всего долгожителей было зафиксировано в Москве, Петербурге, Астраханской и Московской областях. Также в список попал Краснодарский край. В конце списка оказались Магаданская и Мурманская области, Ненецкий автономный округ, Республики Алтай и Тыва.

В сравнении с 2019-м годом число долгожителей выросло на 10 процентов, а за последний десяток лет — в три раза.

Ранее Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами по итогам 2019 года. Наиболее высокооплачиваемой работой могут похвастаться сотрудники финансовой и страховой сфер. Средняя ЗП в отрасли составляет 102,99 тысячи рублей.

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