Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

Больше всего везет финансистам и страховщикам.

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами по итогам 2019 года. Информацией об этом поделились журналисты из RT. Наиболее высокооплачиваемой работой могут похвастаться сотрудники финансовой и страховой сфер. Средняя ЗП в отрасли составляет 102,99 тысячи рублей.

На второй позиции находятся работники из области добычи полезных ископаемых. Там средняя оплата труда достигает показателя в 88,9 тысяч рублей. Высокие зарплаты зафиксированы у IT-специалистов, в научной деятельности, области госуправления. Зарплаты варьируются в среднем от 73 до 74,5 тысяч рублей. В приоритете по ЗП - военные, отвечающие за безопасность. Сотрудники этого направления получают в среднем по 51 тысяче рублей.

Меньше всего получают сотрудники общественного питания и представители гостиниц. В среднем их оплата труда составляет 27,9 тысяч рублей. Чуть больше получают занятые в сферах лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства - по 31,6 тысяч рублей.

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