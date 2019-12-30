В России стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy S10 Lite

В России стартовали продажи флагманского смартфона южнокорейской компании Samsung – Galaxy S10 Lite. Устройство оснащено мощнейшим 8-ядерным 64-разрядным процессором Qualcomm Snapdragon 855 и аккумулятором повышенной емкости – 4500 мАч.
6,7-дюймовый Super AMOLED-экран имеет разрешение 2400х1080 точек. Объем оперативной памяти составляет 6/8 Гб, флеш-памяти – 128 Гб. Основная камера получила сенсоры 48, 12 и 5 Мп, селфи-камера имеет разрешение 32 Мп.
Устройство доступно в трех цветах: черный, синий, перламутровый. Стоимость Samsung Galaxy S10 Lite составляет 39 990 рублей.
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