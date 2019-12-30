Вся линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела

Это произошло в связи с выходом Galaxy Note10 Lite.

Компания Samsung снизила цены на всю линейку смартфонов Galaxy Note10. Это произошло в связи с выходом Galaxy Note10 Lite. Об этом сообщил портал iXBT.

Базовая модель Samsung Galaxy Note10 имеет 256 Гб встроенной памяти и стоит 540 долларов вместо 95. Модель Note10+ с такой же памятью подешевела с 1100 до 640 долларов, с 512 Гб флэш-памяти смартфон будет стоить 940 вместо 1200 долларов.

Смартфон Samsung Galaxy Note10+ 5G теперь предлагается за 1 040 долларов, хотя до этого его стоимость составляла 1300 долларов.

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Видео: YouTube/ Droider.Ru, Wylsacom