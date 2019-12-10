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Почти 200 суррогатных детей ждут своих родителей из-за закрытых границ
Сегодня, 16:56
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nadezhda_sib

Почти 200 суррогатных детей ждут своих родителей из-за закрытых границ

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Некоторым родителям попасть в Россию все же удалось.

Около 200 суррогатных детей не могут воссоединиться со своими родителями из других государств из-за закрытых границ, сообщило издание "Мой район". Сегодня, 7 октября, Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина посетила учреждения, в которых находятся дети.

Омбудсмен положительно оценила условия, в которых содержатся малыши. Как стало известно, в Россию прилетели 15 семей из Китая, одного ребенка уже забрали. 

В период закрытых границ дети находятся под опекой персональных нянь. 

В сентябре Анна Митянина помогла женщине вернуть сына. 

Фото: pixabay.com

Теги: суррогатное материнство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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