Почти 200 суррогатных детей ждут своих родителей из-за закрытых границ

Некоторым родителям попасть в Россию все же удалось.

Около 200 суррогатных детей не могут воссоединиться со своими родителями из других государств из-за закрытых границ, сообщило издание "Мой район". Сегодня, 7 октября, Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина посетила учреждения, в которых находятся дети.

Омбудсмен положительно оценила условия, в которых содержатся малыши. Как стало известно, в Россию прилетели 15 семей из Китая, одного ребенка уже забрали.

В период закрытых границ дети находятся под опекой персональных нянь.

В сентябре Анна Митянина помогла женщине вернуть сына.

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