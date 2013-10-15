Подозреваемая похитила у москвичей свыше 14 млн рублей.

По требованию Генеральной прокуратуры России для привлечения к уголовной ответственности власти Киргизии экстрадирует Полину Паскал. Следственные органы полагают, что в период за 2019 и 2020 года девушка являлась участницей организованного преступного сообщества. Она представлялась жителям Москвы сотрудником управляющей компании. В результате таким способом мошеннице удалось похищать денежные средства клиентов под предлогом замены или установки в жилых квартирах сантехники.

Однако на самом деле такая необходимость отсутствовала. В результате пострадали 196 граждан, в общей сложности у них было похищено более 14 миллионов рублей. пресс-служба генпрокуратуры РФ

В сопровождении сотрудников ФСИН Полина Паскал будет доставлена в столицу нашей страны.

Ленинградская федерация профсоюзов будет отстаивать здания Николаевского дворца через суд.

Фото и видео: Telegram / Генпрокуратура России