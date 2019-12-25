Ленинградская федерация профсоюзов будет отстаивать здания Николаевского дворца через суд

Исполняющая обязанности председателя ЛФП Мария Артюхина заявила, что организация не согласна с исковыми требованиями Генеральной прокуратуры.

Ленинградская федерация профсоюзов (ЛФП) намерена отстаивать свои права на комплекс зданий на площади Труда в суде, сообщает "Фонтанка.ру".

Исполняющая обязанности председателя ЛФП Мария Артюхина заявила, что организация не согласна с исковыми требованиями Генеральной прокуратуры.

Ранее Генпрокуратура потребовала передать комплекс зданий Николаевского дворца на площади Труда в Петербурге в собственность государства, утверждая, что ЛФП получила здания незаконно. Однако в ЛФП настаивают на законности приобретения зданий и планируют обратиться в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что на Заставской улице построят новую трансформаторную подстанцию.

Фото: citywalls.ru