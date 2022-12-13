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В Российском этнографическом музее открылась выставка, посвященная 320-летию Санкт-Петербурга
Сегодня, 17:32
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В Российском этнографическом музее открылась выставка, посвященная 320-летию Санкт-Петербурга

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Художники изобразили на полотнах символы Северной столицы и свои любимые места в городе.

В Российском этнографическом музее открылась выставка, посвященная 320-летию Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в tg-канале "Центр. Новости".

В экспозицию вошли работы, созданные студией живописи "АртЖив"  и студией мозаики "Культурно-досугового комплекса "Центральный".

Эта выставка - своеобразный подарок любимому городу, созданная студийцами и руководителями центра.

Организаторы выставки

Художники изобразили на полотнах символы Северной столицы и свои любимые места в городе. Посетители увидят парки, улицы, дворцы и памятники города.

Выставка проходит с 26 мая по 1 июня (включительно).

Ранее на Piter.tv: на территории "Севкабель Порта" открылась ярмарка современного искусства.

Фото: Телеграм / Центр. НОВОСТИ

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Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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