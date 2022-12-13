Художники изобразили на полотнах символы Северной столицы и свои любимые места в городе.

В Российском этнографическом музее открылась выставка, посвященная 320-летию Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в tg-канале "Центр. Новости".

В экспозицию вошли работы, созданные студией живописи "АртЖив" и студией мозаики "Культурно-досугового комплекса "Центральный".

Эта выставка - своеобразный подарок любимому городу, созданная студийцами и руководителями центра. Организаторы выставки

Художники изобразили на полотнах символы Северной столицы и свои любимые места в городе. Посетители увидят парки, улицы, дворцы и памятники города.

Выставка проходит с 26 мая по 1 июня (включительно).

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Фото: Телеграм / Центр. НОВОСТИ