В Российском этнографическом музее открылась выставка, посвященная 320-летию Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в tg-канале "Центр. Новости".
В экспозицию вошли работы, созданные студией живописи "АртЖив" и студией мозаики "Культурно-досугового комплекса "Центральный".
Эта выставка - своеобразный подарок любимому городу, созданная студийцами и руководителями центра.
Организаторы выставки
Художники изобразили на полотнах символы Северной столицы и свои любимые места в городе. Посетители увидят парки, улицы, дворцы и памятники города.
Выставка проходит с 26 мая по 1 июня (включительно).
Ранее на Piter.tv: на территории "Севкабель Порта" открылась ярмарка современного искусства.
Фото: Телеграм / Центр. НОВОСТИ
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