На территории "Севкабель Порта" открылась ярмарка современного искусства

Организаторы выставки запустили цикл лекций и кинопоказов, которые подготовили искусствоведы и художники.

В Петербурге открылась ярмарка современного искусства. Работы создали представители галерей и семьдесят независимых художников со всей России. Экспонаты можно увидеть в пространстве "Севкабель Порт". Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Организаторы выставки запустили цикл лекций и кинопоказов, которые подготовили искусствоведы и художники. Часть работ была создана воспитанниками домов-интернатов. Дети приняли участие в совместном проекте студии "Новые городские художники" и компании "Газпром нефть". Работы выполнены в жанре наивного искусства. Дети изобразили любимых героев мультфильмов, видеоигр или сделали зарисовки из жизни.

Увидеть картины можно до 1 июня. Затем проекты покажут в Москве, Омске и других крупных городах России.

Изображения разместят на рекламных баннерах, информационных щитах.

Ранее на Piter.tv: в Красногвардейском районе появится новое креативное пространство "Вата".

Фото: ВКонтакте / PORT ART FAIR. Ярмарка современного искусства