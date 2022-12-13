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В Красногвардейском районе появится новое креативное пространство "Вата"
Сегодня, 15:54
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В Красногвардейском районе появится новое креативное пространство "Вата"

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Открытие запланировано на 4 июня.

Летом в Петербурге появится новое креативное пространство. Место для отдыха "Вата" откроется 4 июня. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Праздник начнется в 15:00 в парке "Охта-Оккервиль".  Для посетителей подготовили танцевальную программу, мастер-классы по созданию свечей и кастомизации одежды. Здесь петербуржцы могут пожонглировать и сразиться с оппонентом на мечах, а затем  вместе угоститься сладкой ватой. 

В зоне мастер-классов пройдет буккроссинг (обмен книгами) и зеленый своп (обмен растениями).

На набережной откроется зона отдыха. Здесь же расположен бар. 

Ранее на Piter.tv: в Михайловском саду сегодня пройдет фестиваль "Старшие в городе".

Фото: Piter.tv

 

Теги: креативное пространство вата, куда сходить в петербурге, праздник
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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