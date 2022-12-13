В Красногвардейском районе появится новое креативное пространство "Вата"

Открытие запланировано на 4 июня.

Летом в Петербурге появится новое креативное пространство. Место для отдыха "Вата" откроется 4 июня. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Праздник начнется в 15:00 в парке "Охта-Оккервиль". Для посетителей подготовили танцевальную программу, мастер-классы по созданию свечей и кастомизации одежды. Здесь петербуржцы могут пожонглировать и сразиться с оппонентом на мечах, а затем вместе угоститься сладкой ватой.

В зоне мастер-классов пройдет буккроссинг (обмен книгами) и зеленый своп (обмен растениями).

На набережной откроется зона отдыха. Здесь же расположен бар.

Ранее на Piter.tv: в Михайловском саду сегодня пройдет фестиваль "Старшие в городе".

Фото: Piter.tv