В некоторых регионах угасание происходит медленнее, чем в остальных.

В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса, все регионы прошли пик эпидемии, распространение COVID-19 пошло на спад. Мнением поделился эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в интервью агентству "РИА Новости".

Он отметил, что в каждом регионе РФ своя динамика распространения коронавируса. Существенно снижается заболеваемость, по словам Тавадян, в Магаданской, Московской, Тверской, Брянской и Курской областях, а также в Забайкалье, Дагестане и Чечне.

Медленнее темпы распространения снижаются в следующих субъектах: в Новгородской, Липецкой, Рязанской, Ростовской и Тамбовской областях, а также в Кабардино-Балкарии, Ингушетии и в Москве.

Тавадян отметил, что в Калининградской, Смоленской, Астраханской, Костромской областях только намечается снижение распространения вируса.

Ранее мы писали, что три страны обвинили Россию в краже данных о вакцине против COVID-19. Великобритания, США и Канада опубликовали совместное заявление. В нём идёт речь о том, что российские спецслужбы пытались выкрасть информацию об исследованиях по разработке вакцины от коронавируса. Об этом рассказали в Национальном центре кибербезопасности.