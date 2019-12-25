Владимир Чижов рассказал, когда российские туристы смогут въехать в страны шенгенской зоны.

В России заявили о невозможности поездок в Европу в ближайшее время. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. Специалист заметил, что поездки за границу будут невозможны из-за того, что Евросоюз не планирует открывать внешние границы для путешественников.

Об открытии внешних границ Евросоюза — а это, я уверен, интересует наших сограждан, — речи пока не идет Владимир Чижов постпред России в ЕС

Эксперт рассказал, что к вопросу туризма страны могут вернуться не раньше 15 июня. По мнению Чижова, восстановление воздушного, наземного и морского сообщения с государствами шенгенском зоны следует ждать не раньше второй половины июня. Специалист не исключил, что срок может быть перенесен на июль. Ситуацию будут решать в соответствии с эпидемиологической обстановкой в мире.

Чижов предсказал "новое начало" в отношениях России и Евросоюза.



