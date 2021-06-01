В России завершили разработку сервиса подтверждения возраста по биометрии

Дмитрий Григоренко указал на сроки реализации нововведения.

На территории России кабинет министров завершил разработку сервиса, который позволит подтверждать возраст человека по биометрии. Соответствующее заявление сделал вице-премьер страны Дмитрий Григоренко, выступая в ходе правительственного часа в Совете Федерации на пленарном заседании от 26 ноября. Чиновник объяснил законодателям, что данный онлайн-сервис власти запустят в течение ближайшего месяца.

Сейчас мы разработали и планируем в ближайшее время запустить сервис применения, использования биометрии для защиты несовершеннолетних от покупки разных товаров с возрастными ограничениями в интернете. Дмитрий Григоренко, вице-премьер РФ

В российском правительстве также обсуждается возможность введения в отношении банков и операторов связи материальной ответственности при условии, что эти структуры не будут реагировать на промаркированные в государственной антифрод-системе случаи мошенничества.

На "Госуслугах" теперь можно зарегистрировать кассу и товарный знак.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации