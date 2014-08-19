Вице-премьер России Дмитрий Григоренко рассказал о нововведениях в предоставлении онлайн-услуг населению.

На "Госуслугах" теперь можно зарегистрировать кассу и товарный знак. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы аппарата российского вице-премьера Дмитрия Григоренко. Специалисты указали, что новые функции помогают человеку получить подробный план необходимых действий при запуске своего дела.

Чиновники из федерального правительства напомнили, что зарегистрировать юридическое лицо, стать индивидуальным предпринимателем (ИП) или самозанятым при помощи жизненной ситуации "Начните бизнес онлайн" в России можно с декабря 2024 года. Новые функции помогут гражданину получить подробный план необходимых действий при запуске своего предприятия, а также разобраться в схемах налогообложения, отправить в режиме онлайн необходимые документы на регистрацию кассы и товарного знака без посещения профильных ведомств. Для регистрации бизнеса будущему индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу или самозанятому пользователю потребуется получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи, который можно подтвердить в приложении "Госключ".

Фото: официальный сайт "Госуслуги"