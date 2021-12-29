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В России завели 900 дел из-за поддельных COVID-сертификатов или ПЦР-тестов
Сегодня, 15:15
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В России завели 900 дел из-за поддельных COVID-сертификатов или ПЦР-тестов

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Владимир Колокольцев рассказал о работе МВД по блокировке сайтов.

В России за прошлый год возбуждено 900 уголовных дел из-за поддельных COVID-сертификатов или ПЦР-тестов. Такой статистикой с коллегами на заседании правоохранительных органов поделился глава МВД Владимир Колокольцев.

Возбуждено 900 уголовных дел, связанных с незаконной реализацией и использованием документов о вакцинации, либо ПЦР-тестирования.

Владимир Колокольцев, глава МВД РФ

Чиновник подчеркнул, что в настоящее время полицией заблокированы 2,5 тысячи онлайн-ресурсов, на которых продавались фиктивные медицинские сертификаты и справки. Владимир Колокольцев видит риски хищения государственных бюджетных средств, которые направлены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, а также на поддержку медицинских сотрудников, малого и среднего бизнеса страны. В 2021 году на фоне повышения общественной активности граждан также фиксировался количество несогласованных акций на улицах городов. 

Житель Железногорска переоделся в полицейскую форму и угрожал незнакомцу.

Фото и видео: Kremlin.ru
 

Теги: ковид-сертификаты, мвд, пцр-тесты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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