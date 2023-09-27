В России зарегистрировали 165 препаратов для лечения сахарного диабета

В Минздраве рассказали об импортозамещении лекарств.

Около 165 препаратов для лечения сахарного диабета первого и второго типа зарегистрировано на территории России. Половина из них - отечественного производства. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном совещании при участии главы государства Владимира Путина сделал министр по здравоохранению Михаил Мурашко. Чиновник пояснил коллегам что уровень государственных закупок по отечественным медикаментам составил уже 70%.

На рынке государственных закупок в этом году уже 70% - это отечественные препараты, и отечественная промышленность позволяет в том числе сегодня экспортировать уже активно данную группу препаратов. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Мурашко сообщил, что все регионы РФ утвердили меры профилактики гепатита C.

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