Мурашко сообщил, что все регионы РФ утвердили меры профилактики гепатита C

По его словам, Минздрав подготовил новую редакцию стандарта оказания помощи пациентам.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что все регионы страны утвердили меры профилактики гепатита C. Об этом он рассказал на заседании Совета по национальным проектам.

По словам Мурашко, Минздрав подготовил новую редакцию стандарта оказания помощи пациентам. Кроме того, в ведомстве разработали и утвердили критерии оказания медпомощи больным с гепатитом C в условиях дневного стационара и в стационарных условиях.

Ранее Мурашко сообщил, что в России 13 компаний получили разрешения на исследования препаратов для лечения гепатита C.

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