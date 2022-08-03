В России 13 компаний получили разрешения на исследования препаратов для лечения гепатита C

Михаил Мурашко рассказал о работе Минздрава России.

Государственные разрешения на проведение клинических исследований лекарственных препаратов для лечения гепатита C в России получили 13 отечественных компаний. Соответствующее заявление в рамках заседания Совета по национальным проектам с главой государства Владимиром Путиным сделал министр по здравоохранению Михаил Мурашко.

Сегодня 13 компаний получили разрешение на проведение клинических исследований, и две компании сейчас проходят экспертизу - ждем решения совета этического комитета для выдачи разрешения на клинические исследования. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт подчеркнул, что профильное ведомство уже проработало вопрос по снижению стоимости препаратов, необходимых пациентам для лечения гепатита C. Российские компании подтвердили властям информацию о том, что около 20-30% из них готовы в рамках централизации, увеличения объема закупок дать дисконтирование цен.

Мурашко заявил о снижении стоимости лекарств на 5%.

Фото и видео: Правительство России